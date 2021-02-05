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МОЗ не зупинятиме громадський транспорт у "червоній зоні" карантину

Новость на русском → Київ, П'ятниця 05 лютого 2021 16:45
МОЗ не зупинятиме громадський транспорт у "червоній зоні" карантину Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Обмеження адаптивного карантину, який знову планує ввести Кабінет міністрів, будуть більш м'якими, ніж під час попереднього. Зокрема, в "червоній зоні" карантину дозволять працювати громадському транспорту.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов на онлайн-зустрічі з членами Європейської бізнес-асоціації, передає "Укрінформ".

"Громадський транспорт ми не будемо закривати", - сказав Степанов.

За словами міністра, у "червону зону" карантину потраплятимуть території, де одночасно буде перевищення норми двох епідпоказників.

Зараз, як зазначив Степанов, жодна область чи район не відповідають критеріям для введення "червоних" обмежень.

Нагадаємо, на сьогоднішній годині запитань до уряду в парламенті Степанов назвав єдину умову для повернення України до жорсткого карантину.

Крім того, глава МОЗу анонсував локальні карантинні обмеження у разі погіршення епідемічної ситуації в областях.

Додамо, уряд планує продовжити карантин в Україні до 30 квітня. Як наголосили в Кабміні, це не кінцева дата.

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