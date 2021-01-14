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МОЗ буде вести облік провакцинованих від коронавірусу

Автор: Анастасия Рокитна

В Україні в лютому з'явиться вакцина від коронавірусу та розпочнеться перший етап вакцинації. Буде створено 375 мобільних бригад, які будуть проводити щеплення.

Про це в інтерв'ю LB.ua повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

За його словами, МОЗ готує поіменний список, кого вакцинують від коронавірусу. Він буде готовий 15 січня.

"Зараз працюємо з Національною службою здоров’я України та з Мінфіном, щоб оплачувати кожен укол. Знаємо попередній тариф, знаємо, як в електронній системі охорони здоров’я буде обліковуватись кожен провакцинований, яка після цього буде оплата, яка додаткова мотивація для бригади", - запевнив Ляшко.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна в короткий термін почне масштабну вакцинацію від COVID завдяки постачанням вакцини китайської компанії Sinovac Biotech.

Крім того, перші поставки вакцини в Україну для проведення масової вакцинації очікуються в лютому. Договір укладено з китайської фармкомпанією Sinovac Biotech.

Додамо, що Україна направила Єврокомісії лист з проханням допомогти з постачаннями вакцини від COVID.

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