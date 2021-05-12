МОЗ про COVID-вакцинацію 50% українців до 24 серпня: потенційно можемо виконати
Міністерство охорони здоров'я потенційно може виконати мета по вакцинації від коронавірусу 50% населення України до 24 серпня. Таке завдання поставив президент Володимир Зеленський.
За його словами, МОЗ розписав, скільки потрібно робити щеплень щомісяця - 5,6 млн.
"Перевірили наші потужності, коли надійшло 364 тис. доз вакцини AstraZeneca. На початку великодніх свят відкрилося 1700 пунктів вакцинації - за ці два дні провели 70 тис. і 74 тис. щеплень. Тобто, система здатна робити близько 100 тис. щеплень на добу. Це тільки з задіяними пунктами щеплень, яких відкрилося 60%", - зазначив заступник міністра.
Ляшко підкреслив, що після задіяння усіх 3200 пунктів щеплень і 500 мобільних бригад кількість щеплень значно зросте. Також у планах міністерства - відкрити в містах-мільйонниках прищепні центри.
"Наша потужність - це робити близько 10 млн щеплень на місяць. Зараз тільки питання у доступності та наявності вакцин. Президент поставив завдання знайти можливості і наблизити поставки, щоб організувати максимально щеплення до Дня Незалежності - є мета - вакцинувати 50%. Потенційно ми її можемо виконати, будемо намагатися виконати шляхом прискорення та пошуку нових поставок", - заявив заступник голови МОЗ.
Україна також звернулася до COVAX, щоб розглянути можливість пріоритезувати поставки вакцин саме на червень.
"Будемо робити все для того, щоб виконати доручення, яке дали президент і прем'єр-міністр України. (Точної) цифри (вакцинованих, - ред.) не можемо назвати, будемо робити все, щоб вакцинувати якомога більше людей", - зазначив заступник міністра.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 11 травня, різко збільшилися темпи введень другої дози вакцини від коронавірусу.
Як писало РБК-Україна, протягом 10 травня у Києві та трьох областях не вакцинували жодної людини.
А 9 травня не проводили вакцинацію в одинадцяти областях України.