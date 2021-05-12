В Україні суттєво збільшилися темпи вакцинації від COVID другою дозою

В Україні за минулу добу, 11 травня, різко збільшилися темпи введень другої дози вакцини від коронавірусу . За вчора другу дозу вакцини отримали 1233 людини.

Про це свідчать дані РНБО (Ради національної безпеки і оборони).

Так, за добу щеплення другою дозою зробили 11 областях:

Дніпропетровській-464;

Вінницькій-341;

Львівської-150;

Миколаївської-138;

Сумський-79;

Хмельницької-35;

Черкаської - 17;

Київської-4;

Чернігівській-3;

Запорізькій та Житомирській - по 1.

З початку кампанії вакцинації другу дозу отримали 1928 осіб. При цьому у восьми областях ще жодна людина не отримала другу дозу вакцини: у Луганській, Одеській, Херсонській, Волинській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській та Рівненській.

Також за вчора першу дозу вакцини отримали 17 031 людина. З початку кампанії вакцинували першою дозою вже 882 619 осіб.