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МОЗ планує робити в місяць близько мільйона швидких тестів на антиген до COVID-9

Новость на русском → Київ, Середа 30 грудня 2020 10:21
МОЗ планує робити в місяць близько мільйона швидких тестів на антиген до COVID-9 Фото: тестування на коронавірус (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Міністерство охорони здоров'я України планує в місяць проводити близько мільйона швидких тестів на антиген до коронавірусу. Очікують нову поставку цих тестів.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За його словами, по регіонах наразі розподілено близько 260 тисяч швидких тестів.

"Очікуємо на передачу від ДП "Медичні закупівлі" найближчим часом ще тести, які вони повинні закупити. Це близько 1,5 млн в цьому році вони повинні передати. І, щоб ми вже в наступному році розвезли їх по регіонах. Наша мета - щоб не менше мільйона тестувань в місяць проводили швидкими тестами на антиген", - зазначив він.

Зазначимо, Верховній раді рекомендують ввести штрафи за підробку тестів на COVID-19. Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав відповідний законопроект №4491.

Раніше мністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в інтерв'ю РБК-Україна заявляв, що загальне тестування провести неможливо, оскільки Україна - велика країна з величезним населенням.

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