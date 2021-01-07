МОЗ: інкубаційний період коронавірусу скоротився

Епідеміологи констатують, що інкубаційний період коронавірусу в Україні скоротився майже вдвічі. Коронавірус також почав частіше уражати молоде населення країни.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Офіс президента.

За даними епідеміологів, як розповів глава МОЗ, зараз інкубаційний період коронавірусу Sars-cov-2 триває до 7-8 днів.

Зазначимо, спочатку вважалося, що інкубаційний період Sars-cov-2 складає близько двох тижнів. Інкубаційний період - це той час, коли інфікована вірусом людина може заражати інших.

Нагадаємо, вчора в Україні підтвердили майже 9 тисяч нових випадків коронавірусу. Водночас за минулу добу госпіталізували понад 2 500 пацієнтів.

Також РБК-Україна писало, що у понад 40 країнах зафіксували новий мутований штам коронавірусу, який почав поширюватися з Британії. В Україні новий штам коронавірусу ще не підтверджували.

Крім того, у Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що мутований штам коронавірусу може стати основним в Європі. Мутований коронавірус вже підтвердили у 22 європейських країнах.