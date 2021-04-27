МОЗ Ізраїлю виступив проти відкриття кордонів для туристів

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю закликало відкласти до кінця червня реалізацію пілотного проєкту з початку обмеженого приймання організованих груп вакцинованих іноземних туристів. Свою рекомендацію у відомстві пояснили ситуацією з поширенням коронавірусу в світі.
Про це повідомила прес-служба МОЗ Ізраїлю.
"У світлі складної ситуації із захворюваністю в світі COVID - 19 і появою нових мутацій (коронавірусу - ред.) МОЗ рекомендує відкласти пілотний проєкт в'їзного туризму на місяць до кінця червня", - наголошується в повідомленні.
Відомство також запропонувало уряду Ізраїлю план, відповідно до якого країни світу поділять на дві групи за ступенем загрози нових мутацій коронавірусу, додали в прес-службі. Для держав з підвищеною небезпекою поширення інфекції правила в'їзду і виїзду пропонується посилити. Зокрема, ізраїльтянам заборонять їх відвідувати, за винятком особливих випадків, а для прибуваючих з цих країн буде обов'язкове знаходження в карантині навіть в разі, якщо вони зробили щеплення або перехворіли COVID-19.
Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю заявив про виявлення десятків випадків (запалення серцевого м'яза) у людей, які отримували вакцину проти коронавірусу компанії Pfizer. При цьому там зазначили, що поки рано робити якісь висновки.
Відзначимо, в Ізраїлі за 22 квітня не виявили жодного летального випадку від коронавірусу. Це сталося вперше за 10 місяців.