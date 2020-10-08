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МОЗ почав підготовку тимчасових госпіталів для хворих на коронавірус

Автор: Роман Тверденко

Міністерство охорони здоров'я почало підготовку тимчасових госпіталів для хворих на коронавірус. Це пов'язано зі зростанням нових випадків зараження.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Вже зараз ми починаємо підготовку до відкриття тимчасових госпіталів для хворих на COVID", - сказав міністр.

Він також зазначив, що з весни втричі збільшилася кількість ліжок для хворих, але зараз ситуація значно гірша, ніж на початку пандемії.

"З квітня ми збільшили кількість ліжок - з 12 тисяч до 37, визначили та опрацювали протоколи лікування", - заявив Степанов.

Раніше міністр підкреслив, що Україна не може піти по шляху повного локдауну зараз, як це зробив Ізраїль.

Нагадаємо, сьогодні через спалах коронавірусу Кіровоградська область заборонила масові заходи.

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Також стало відомо, що Суми посилюють карантин, зокрема, буде введено 100-процентний масковий режим. Також обмежено проведення масових заходів; збільшать число груп, які перевірятимуть роботу ресторанів, закладів відпочинку всіх форм власності та транспорт.

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