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МОЗ має намір посилити правила карантину для "жовтої" зони

Автор: Анастасія Рокитна

МОЗ хоче посилити карантин в Україні. Зокрема, в "жовтій" зоні планують ввести повний курс вакцинації, як для працівників так і для відвідувачів закладів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву голови МОЗ Віктора Ляшка на брифінгу.

Він повідомив, що Міністерство охорони здоровя працює над змінами до постанови про адаптивний карантин.

"Зміни будуть передбачати, що і в "жовтому" рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантиних обмеженнях необхідно буде мати повний курс вакцинації, як для працівників так і для відвідувачів", - заявив він.

Зазначимо, на сьогоднішній день у "жовтій" зоні перебуває дві області - Закарпатська та Кіровоградська. У ній COVID-сертифікати для відвідування закладів харчування, ТРЦ чи масових заходів не обов'язкові. Такі обмеження діють у "червоній" зоні.

Нагадаємо, МОЗ надав нову статистику щодо ситуації з коронавірусом в Україні.

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