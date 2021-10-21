МОЗ назвав кількість людей, у яких перед посадкою на потяг знайшли COVID

На залізничних вокзалах 10 міст України відкрили пункти швидкого тестування на коронавірус для пасажирів без щеплення. Завдяки цьому вдалося виявити коронавірус у низки людей, які планували скористатися потягом.

За словами Кузіна, вже за першу половину доби на вокзалах вдалося виявити 18 хворих на COVID-19. Ці люди могли б надалі інфікувати інших пасажирів.

"Після їх поїздки інфікованих могло стати в десятки разів більше, залежно від того, в якому саме потязі мали прямувати пасажири та як довго тривала б їх подорож. Наголошую, що наразі в Україні активно циркулює штам "Дельта", швидкість поширення якого у кілька разів вища, ніж у базового штаму", - пояснив він.

Як зазначив санлікар, виявити 18 позитивних результатів вдалося з 500 проведених експрес-тестів.