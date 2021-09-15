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МОЗ назвало області, які наближаються до "червоної" зони

Автор: Дмитрий Кузнецов

У "червону" зону карантину можуть потрапити Чернівецька, Тернопільська, Волинська та Закарпатська область. У них відзначений високий рівень захворюваності коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка "24 каналу".

"Зараз у напрямку червоного рівня епідемічної небезпеки рухається Чернівецька область, потім йде Тернопільська, Волинська, Закарпатська", - сказав Ляшко.

Міністр додав, що в абсолютних цифрах кількість хворих більша в Києві та Харкові. Однак у розрахунку на 100 тисяч населення в лідерах Західна Україна.

За його словами, в західних областях більш значна завантаженість медустанов через зростання хворих коронавірусом.

"Якщо ми побачимо, що буде загроза наднавантаження на систему охорони здоров'я, тоді будемо пропонувати ввести червоний рівень епідемічної небезпеки в конкретній області", - уточнив Ляшко.

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