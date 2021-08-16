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МОЗ назвав умову змішування вакцин від коронавірусу

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Київ, Понеділок 16 серпня 2021 14:07
МОЗ назвав умову змішування вакцин від коронавірусу Фото: МОЗ назвав умову змішування вакцин від коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство охорони здоров'я схвалило змішування вакцин від COVID-19. Так, в Україні дозволено поєднувати препарати Pfizer та Мoderna.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна "Укрінформу".

"Зараз вже виданий відповідний наказ МОЗ, яким дозволяється два типи поєднання вакцини. Перше - це м-РНК вакцина на м-РНК, це Pfizer/Мoderna на Мoderna/ Pfizer. Вони можуть бути змішані", - сказав він.

За словами Кузіна також можливий такий сценарій, коли перша доза була отримана векторною вакциною AstraZeneca, тоді друге щеплення може бути зроблене м-РНК-вакциною.

Глава МОЗ зазначив, що рішення про змішування вакцин може приймати лише лікар і воно може прийматися лише у таких двох випадках:

  • коли на перше введення вакцини пацієнт відреагував нестандартно і була зафіксована несприятлива подія після імунізації. В такому випадку лікар видає відповідний медичний висновок, що друга доза має бути введена альтернативна. Цей медичний висновок є підставою, щоб була зроблена заміна вакцини під час другого введення;
  • коли людина отримала першу дозу за кордоном, повернулася в країну, і в країні немає такої ж вакцини. Наприклад, вакцина Мoderna, якої у нас 2 млн доз. Якщо через 3-4 місяці, людина, яка отримала першу дозу за кордоном і саме Мoderna, повернулася в Україну, а у нас немає такої вакцини, то їй може бути введена вакцина Pfizer.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я не рекомендують змішувати різні типи вакцин від коронавірусу.

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