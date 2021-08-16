МОЗ назвав умову змішування вакцин від коронавірусу

"Зараз вже виданий відповідний наказ МОЗ, яким дозволяється два типи поєднання вакцини. Перше - це м-РНК вакцина на м-РНК, це Pfizer/Мoderna на Мoderna/ Pfizer. Вони можуть бути змішані", - сказав він.

За словами Кузіна також можливий такий сценарій, коли перша доза була отримана векторною вакциною AstraZeneca, тоді друге щеплення може бути зроблене м-РНК-вакциною.

Глава МОЗ зазначив, що рішення про змішування вакцин може приймати лише лікар і воно може прийматися лише у таких двох випадках: