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МОЗ не може виявити мутації коронавірусу в Україні. Немає обладнання

Автор: Дмитро Левицький

В Україні немає обладнання для виявлення нових штамів та мутацій коронавірусу. Наприкінці січня Центр громадського здоров'я направив зразки до лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я в Німеччині, але відповіді досі немає.

Про це розповів голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький на сторінці у Facebook.

"Водночас ситуація з поширенням "британського" та "південноафриканського" штамів вірусу вкрай напружена... Особливо турбує те, що ефективність вакцинування пацієнтів з мутаціями вірусу нижча, ніж громадян з більш традиційними штамами", - пояснив він.

За словами Радуцького, поки Україна не отримала результатів аналізів з Німеччини, то вона перебуває у так званій "сірій зоні". Лише після отримання результатів можна буде впевнено сказати, що в Україні нових мутацій немає або навпаки.

"Тому питання наявності в Україні сучасної лабораторії все більш загострюється. Міжнародні партнери підтвердили, що Україна отримає обладнання та реагенти для лабораторії в межах співпраці ЦГЗ та американської CDC", - наголосив нардеп.

Нагадаємо, Німеччина у неділю закрила кордони з Австрією та Чехією. Причиною такого рішення стало поширення нових мутацій коронавірусу.

Додамо, в середині січня Міністерство охорони здоров'я заявляло, що в Україні поки не виявили нових штамів коронавірусу.

Крім того, у неділю представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт також сказав, що в Україні поки не виявляли нових мутацій.

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Новини України УкраїнаМінстерство охорони здоров'я УкраїниоборудованиеМихайло РадуцькийКоронавірус
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