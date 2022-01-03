МОЗ оновило карантинну карту України: яка ситуація в областях

Міністерство охорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації в областях. Станом на ранок, 3 січня всі регіони перебувають у "жовтій" зоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Так, відповідно до індикаторів визначення епіднебезпеки в країні, усі області країни демонструють "жовті" показники.
Втім у Херсонській області, напротивагу всім іншим простежуються "зелені" показники по трьох індикаторам: рівень COVID-захворюваності, коефіціент виявлення випадків інфікування та охоплення тестуванням.
Крім того, Дніпропетровська область також демонструє "зелений" показник за рівнем COVID-захворюваності - 65 (допустима норма не більше 75 на 100 000 населення).
У регіонах, які перейшли в "жовту" зону карантину, діють нові правила. Вони стосуються переважно невакцинованих громадян.
Заборонено:
Ці обмеження не діють, якщо відвідувачі та працівники установ мають "жовтий" або "зелений" сертифікат вакцинації, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, іноземний COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання від коронавірусу.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 1 804 нових випадків зараження коронавірусом.