МОЗ оновило карантинну карту України: яка ситуація в областях

Так, відповідно до індикаторів визначення епіднебезпеки в країні, усі області країни демонструють "жовті" показники.

Втім у Херсонській області, напротивагу всім іншим простежуються "зелені" показники по трьох індикаторам: рівень COVID-захворюваності, коефіціент виявлення випадків інфікування та охоплення тестуванням.

Крім того, Дніпропетровська область також демонструє "зелений" показник за рівнем COVID-захворюваності - 65 (допустима норма не більше 75 на 100 000 населення).

Правила "жовтої" зони

У регіонах, які перейшли в "жовту" зону карантину, діють нові правила. Вони стосуються переважно невакцинованих громадян.

Заборонено:

робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менше ніж 100% співробітників;

проведення масових заходів, за винятком атестації здобувачів освіти;

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

робота закладів громадського харчування, крім замовлень на винос і доставки;

робота спортзалів, басейнів;

діяльність установ з розміщення, крім готелів, санаторних та соціальних установ;

міжобласні та міжнародні перевезення.

Ці обмеження не діють, якщо відвідувачі та працівники установ мають "жовтий" або "зелений" сертифікат вакцинації, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, іноземний COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання від коронавірусу.