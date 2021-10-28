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МОЗ відредагував Дорожню карту COVID-вакцинації: що видалили

Автор: Ирина Гамерская

У Дорожню карту щодо COVID-вакцинації в Україні внесли зміни. Внесено правки у розділ щодо цілі проведення імунізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний наказ міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

Так, відповідно до наказу, із документа вилучено десятий абзац розділу, у якому вказано, що "вакцинація від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні буде добровільною для усіх груп населення та професій".

Також коректури зазнає восьмий абзац розділу. Із нього видаляється така частина:

Також, наразі достеменно не відомо чи вакцинація від коронавірусної хвороби COVID-19 зменшує ризики передачі інфекції між тими, хто отримав вакцину і тими, хто її не отримав.

Тож ця частина виглядатиме так:

Водночас, ефективність кандидатів у вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19, які зараз проходять клінічні випробування та знаходяться на фінальних стадіях випробувань, вимірюється у здатності запобігти госпіталізації у зв'язку з розвитком коронавірусної хвороби COVID-19, тяжкої форми коронавірусної хвороби COVID-19 або смертності внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою COVID-19.

Нагадаємо, в Україні затвердили перелік професій, представники яких зобов'язані пройти курс вакцинації від коронавірусу. До цього списку увійшли педагоги, співробітники центральних органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій. З 8 листопада невакцинованих представників вказаних професій будуть відстороняти від роботи без збереження зарплати.

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