МОЗ відредагував Дорожню карту COVID-вакцинації: що видалили

Так, відповідно до наказу, із документа вилучено десятий абзац розділу, у якому вказано, що "вакцинація від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні буде добровільною для усіх груп населення та професій".

Також коректури зазнає восьмий абзац розділу. Із нього видаляється така частина:

Також, наразі достеменно не відомо чи вакцинація від коронавірусної хвороби COVID-19 зменшує ризики передачі інфекції між тими, хто отримав вакцину і тими, хто її не отримав.

Тож ця частина виглядатиме так:

Водночас, ефективність кандидатів у вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19, які зараз проходять клінічні випробування та знаходяться на фінальних стадіях випробувань, вимірюється у здатності запобігти госпіталізації у зв'язку з розвитком коронавірусної хвороби COVID-19, тяжкої форми коронавірусної хвороби COVID-19 або смертності внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою COVID-19.