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МОЗ: щеплення китайською вакциною Sinovac почнуть робити після 10 квітня

Новость на русском → Середа 07 квітня 2021 18:22
МОЗ: щеплення китайською вакциною Sinovac почнуть робити після 10 квітня Фото: Максим Степанов (Віталій Носач,РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Лабораторний контоль вакцини CoronaVac розробки Sinovac завершиться до 10 квітня. Після цього вакцину відразу відправлять в регіони.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі "Україна 24".

Він наголосив, що наразі не існує жодних проблем із цією вакциною, а те, що вона може не пройти перевірку, "навіть теоретично не можливо".

"Є відповідні терміни щодо лабораторного контролю. Ця вакцина, згідно всіх наших нормативних документів повинна пройти лабораторний контроль. 10 квітня закінчується лабораторний контроль і відразу ця вакцина почне використовуватися для проведення щеплень", - сказав Степанов.

Нагадаємо, 25 березня в Україну прибула перша партія вакцини CoronaVac розробки Sinovac. У Київ доставили 215 тисяч доз препарату і зараз він проходить перевірку перед відправкою в регіони.

Як повідомив головний санлікар Віктор Ляшко, лабораторний контроль китайської вакцини Coronavac від COVID-19 може тривати до 9 квітня.

РБК-Україна писало, які вакцини і коли отримає Україна.

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