МОЗ закликає розпочати вакцинацію просто неба під час святкувань до Дня Незалежності
Міністерство охорони здоров'я закликає оптимізувати процес вакцинації під час святкувань Дня Незалежності. Віктор Ляшко запропонував розпочати щепити людей просто неба.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ.
"У деяких регіонах успішно практикують виїзд мобільних бригад на площі та проведення вакцинації просто неба. Цей досвід слід перейняти всім та застосувати під час святкових заходів у центрах міст”, - відзначив Віктор Ляшко.
Сьогодні в Україні працює більше ніж 3 тисячі пунктів щеплення, 400 центрів масової вакцинації й 1 тисяча мобільних бригад.
Ляшко зауважив на тому, що пунктам з низьким потоком варто зробити паузу, або ж спробувати збільшити його. Центри масової вакцинації, зі свого боку, повинні продовжувати працювати.