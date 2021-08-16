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МОЗ закликає розпочати вакцинацію просто неба під час святкувань до Дня Незалежності

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Київ, Понеділок 16 серпня 2021 15:28
МОЗ закликає розпочати вакцинацію просто неба під час святкувань до Дня Незалежності Фото: МОЗ закликає розпочати вакцинацію просто неба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство охорони здоров'я закликає оптимізувати процес вакцинації під час святкувань Дня Незалежності. Віктор Ляшко запропонував розпочати щепити людей просто неба.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ.

"У деяких регіонах успішно практикують виїзд мобільних бригад на площі та проведення вакцинації просто неба. Цей досвід слід перейняти всім та застосувати під час святкових заходів у центрах міст”, - відзначив Віктор Ляшко.

Сьогодні в Україні працює більше ніж 3 тисячі пунктів щеплення, 400 центрів масової вакцинації й 1 тисяча мобільних бригад.

Ляшко зауважив на тому, що пунктам з низьким потоком варто зробити паузу, або ж спробувати збільшити його. Центри масової вакцинації, зі свого боку, повинні продовжувати працювати.

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