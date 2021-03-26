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МОЗ прогнозує до 25 тисяч нових COVID-хворих на добу

Автор: Дмитро Левицький

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов попередив, що ситуація з коронавірусом ще декілька тижнів буде погіршуватися. Міністерство пов'язує це з поширенням "британського" штаму коронавірусу.

Про це йшлося в ефірі каналу "Україна 24".

За словами Степанова, міністерство протягом двох-трьох тижнів прогнозує зростання нових випадків до 25 тисяч на добу.

"Коли ми прогнозуємо, ми, звичайно, прогнозуємо збільшення. В кінцевому випадку, по наших розрахунках, ми можемо вийти на 25 тисяч захворювань на день", - сказав він.

Міністр додав, що третя хвиля коронавірусу супроводжується новим штамом коронавірусу, який є більш агресивним, ніж інші.

"Важкий період буде у нас попереду, тому що ще два-три тижні ми будемо зростати по різних регіонах. Тому що третя хвиля супроводжується "британським" штамом коронавірусу, він помолодів, втричі більше людей ним заражаються, зменшений інкубаційний період. Дуже багато важких хворих", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, про можливий пік епідемії коронавірусу до цього говорив глава парламентського медичного комітету Михайло Радуцький. Він прогнозував пік епідемії найближчими тижнями.

Додамо, в Україні щодня росте кількість нових випадків коронавірусу. За минулу добу зареєстрували 18 132 нових хворих. Це найбільший показник з початку епідемії в країні.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниМаксим СтепановКоронавірус
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