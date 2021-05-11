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МОЗ прогнозує четверту хвилю коронавірусу в Україні

Новость на русском → Київ, Вівторок 11 травня 2021 09:30
МОЗ прогнозує четверту хвилю коронавірусу в Україні Фото: голова МОЗ Максим Степанов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні пройшли третю хвилю коронавірусу. Втім, у МОЗ попереджають, що розслаблятись зарано і може бути ще й четверта хвиля COVID-19.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За його словами, абсолютно не час розслаблятись.

"Чергова битва з COVID. Ми прогнозуємо, що в нас може бути четверта хвиля коронавірусу. Ми маємо все зробити, щоб цей удар не був жорсткий", - зазначив Степанов.

Зазначимо, раніше в коментарі РБК-Україна епідеміолог, експерт ВООЗ щодо реагування на біологічні загрози Наталія Виноград зазначила, що в країні восени може бути четверта хвиля коронавірусу.

Нагадаємо, в Україні планують запустити COVID-сертифікати. Міністерство охорони здоров'я опрацьовує, які "бонуси" будуть для вакцинованих українців.

Зазначимо, в інтерв'ю для РБК-Україна Денис Шмигаль оцінив терміни досягнення колективного імунітету від COVID в Україні.

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