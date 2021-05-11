В Україні другий день поспіль більше двох тисяч нових COVID-випадків
В Україні за минулу добу виявили 2208 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Донецькій та Харківській областях.
Про це свідчать дані карти РНБО.
За добу в Україні виявили:
- 119 смертей від коронавірусу,
- 8617 одужань від COVID-19,
- 1084 госпіталізацій.
Найбільше нових заражень виявили в Донецькій області (+325), Харківській області (+213), Дніпропетровській області (+191). У Києві за вчора виявили менше 100 нових COVID-випадків - 98.
В Україні за добу зробили 21 974 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 13 349, методом ІФА - 3 467, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 5158).
За весь час пандемії в Україні виявили:
- 2 124 535 COVID-випадків;
- 1 777 370 одужань від коронавірусу;
- 46 631 смертей.
Нагадаємо, ВООЗ заявила про вихід на плато за смертністю і захворюваністю COVID-19.
Зазначимо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що адаптивний карантин в Україні буде продовжено до серпня.