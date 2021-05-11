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В Україні другий день поспіль більше двох тисяч нових COVID-випадків

Новость на русском → Київ, Вівторок 11 травня 2021 08:06
В Україні другий день поспіль більше двох тисяч нових COVID-випадків Фото: в Україні спад нових COVID-випадків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу виявили 2208 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Донецькій та Харківській областях.

Про це свідчать дані карти РНБО.

За добу в Україні виявили:

  • 119 смертей від коронавірусу,
  • 8617 одужань від COVID-19,
  • 1084 госпіталізацій.

Найбільше нових заражень виявили в Донецькій області (+325), Харківській області (+213), Дніпропетровській області (+191). У Києві за вчора виявили менше 100 нових COVID-випадків - 98.

В Україні за добу зробили 21 974 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 13 349, методом ІФА - 3 467, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 5158).

За весь час пандемії в Україні виявили:

  • 2 124 535 COVID-випадків;
  • 1 777 370 одужань від коронавірусу;
  • 46 631 смертей.

Нагадаємо, ВООЗ заявила про вихід на плато за смертністю і захворюваністю COVID-19.

Зазначимо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що адаптивний карантин в Україні буде продовжено до серпня.

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