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МОЗ просить посилити контроль за карантином на ринках

Автор: РБК-Україна

Міністерство охорони здоров'я закликає посилити контроль за дотриманням карантина на ринках та інших місцях скупчення людей. Це пов'язано з тим, що цьому тижня щодня фіксується понад 4 000 нових випадків COVID-19.

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Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, у МОЗ немає повноважень контролювати дотримання карантину, тому він в черговий раз просить контролюючі органи посилити заходи.

"Щоб посилили контроль... особливо в тих місцях, де у нас такі великі масові скупчення людей. Ну, наприклад, ті ж самі ринки. Тому що ми можемо побачити, що в магазинах і супермаркетах намагаються якось встановлювати контролюючі заходи... Я ще раз хочу звернути увагу, у нас збільшується кількість людей, у яких тяжкий перебіг хвороби", - додав Степанов.

Нагадаємо, згідно з новим карантинним зонуванням, з наступного тижня "червона зона" буде діяти в Каневі та Тернополі. У них будуть найбільш жорсткі обмеження.

Столиця України Київ залишиться в "жовтій зоні".

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїникарантинМаксим Степанов