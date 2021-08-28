RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

МОЗ розриває контракт на поставку COVID-вакцин з Індії

Автор: Уляна Безпалько

МОЗ розірве контракт з Serum Institute India (SII) на поставку COVID-вакцин з Індії. Компанія повинна була поставити в Україну 1,5 млн доз препарату CoviShield і 10 млн Novavax.

Про це на зустрічі з журналістами розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Ляшка, індійський завод Serum Institute не виконав своїх обов'язків за контрактами. З 12 млн доз він поставив тільки 500 тисяч доз.

"Вакцина від Novavax ще не зареєстрована ніде у світі. Ми розуміємо, що після внутрішньої реєстрації мине ще час, тобто до кінця року він (препарат - ред.) може ще не отримає прекваліфікацію ВООЗ. На нього не зможуть видати міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Навіть якщо його привезуть, дуже мало людей захочуть вакцинуватися цим препаратом", - пояснив міністр.

Він уточнив, що зараз компанія Crown Agents, яка була посередником між Україною та Індією, веде переговори про розрив контракту. Як розповів міністр, з держбюджету була передоплата за 2 млн доз Novavax, яку за контрактом повернуть Україні.

Нагадаємо, у травні в МОЗ заявляли, що поставки вакцини Novavax в Україну розпочнуться у липні-серпні. Індія припинила експорт вакцин через новий спалах коронавірусу в країні.

Крім того, у травні американські ЗМІ писали, що Індія не планує відновлювати поставки вакцин від коронавірусу до жовтня 2021 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я УкраїниІндіяВіктор ЛяшкоВакцина від коронавірусу