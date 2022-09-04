МОЗ дозволить друге бустерне щеплення від COVID для всіх

За його словами, на сьогодні рекомендується робити другу бустерну дозу літнім і тим, у кого є супутні захворювання. Але найближчим часом ситуація зміниться.

"Швидше за все, буде прийнято рішення про розширення другого бустера на всіх. Ми будемо рекомендувати і давати можливість робити другий бустер для всіх людей в залежності від їх бажання. Така опція буде надана, думаю, до середини вересня", - зазначив Кузін.

Він підкреслив, що в такому випадку охочому зробити другий бустер не будуть відмовляти в пункті вакцинації. Також він додав, що другий бустер допоможе захиститися від штаму Омікрон, оскільки поки невідомо, як далі буде розвиватися мутація вірусу.

"Якщо людина пропустила щеплення, або є базовий курс і вона не встигла зробити бустер, то, безумовно, людина має прийти і щепитися, тому що по суті неповний курс щеплення не має такого захисту, як повний", - зазначив головний санлікар.