МОЗ про штам "Гама": не відрізняється від "Дельта", але в Україні його поки нема

Фото: в Україні поки не зафіксували штам "Гама" (Getty Images)

В Міністерстві охорони здоров'я не підтверджують інформацію про поодинокі випадки бразильського штаму коронавірусу "Гама". В Україні його поки не виявляли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю, яке головний державний санітарний лікар Ігор Кузін дав "Українському радіо".

Водночас, він наголошує, що бразильський "Гама" нічим не відрізнятиметься від індійського штаму "Дельта".



"В Україні його поки не виявлено. Штам "Гама" практично нічим не буде відрізнятися від "Дельта". Відрізняється декількома мутаціями. Вони не суттєві і не будуть призводити до якихось нових його характеристик", - сказав Кузін.