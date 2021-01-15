МОЗ повідомив про 8199 нових випадків коронавірусу в Україні

В Україні виявили 8199 нових випадків COVID-19, за вчора зробили 49 596 тестів на коронавірус. Найбільше нових заражень в Києві та Донецькій області.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За вчора госпіталізували 2152 особи, померли 166 людей і 10 328 пацієнтів одужали. 14 січня зробили 30 225 ПЛР тестів та 19 371 ІФА-тестів.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (896), Донецькій (443), Запорізькій (629), Львівській (525) та Миколаївській (489) областях.

За весь час в Україні заразились 1 146 963 особи, з них одужала 847 391 людина.

Раніше РБК-Україна повідомило, що країна може передати закупівлі вакцин від COVID-19 міжнародним посередникам. Їхні послуги коштують в середньому 5% від суми контракту.

Також повідомлялося, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль направив Європейській комісії лист з проханням допомогти з поставками вакцини від COVID.