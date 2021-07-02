МОЗ повідомив про смерть вакцинованого у Вінницькій області

"2 липня о 18:02 зафіксовано смерть 47-річного чоловіка. Відповідна інформація надійшла до Державного експертного центру МОЗ України", - заявили у міністерстві.

За даними МОЗ, щеплення чоловіку зробила мобільна бригада о 13:45. Протягом години після щеплення у нього не зафіксували побічних ефектів

"О 17:00 в пацієнта з’явились скарги на нудоту, втрата свідомості. Була відразу викликана екстрена медична допомога, яка провела реанімаційні заходи. На жаль, о 18:02 медики констатували смерть чоловіка", - розповіли в МОЗ.

Департамент охорони здоров'я Вінницької області повідомив, що чоловік отримав щеплення вакциною Comirnaty від Pfizer/BioNTech. "У 5 інших осіб, які щепились з одного флакона з померлим, - стан задовільний", - додали в міністерстві.

Як наголосили в МОЗ, випадок смерті зареєстрували як несприятливу подію після імунізації, бо він стався протягом 30 днів після щеплення, і тепер його розслідуватиме Регіональна група оперативного реагування.