МОЗ спростило вакцинацію дітей від 12 років: що змінилося

Міністерство охорони здоров'я України спростило доступ до вакцинації від коронавірусу для дітей віком від 12 років. Скасовано, зокрема, вимогу про обов'язкову наявність інших щеплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ .

Як зазначається у наказі міністерства № 64 від 13 січня 2022 року, для вакцинації дітей віком від 12 до 17 років більше не потрібно надавати довідку про інші щеплення. Батькам або опікунам досить записати дитину в будь-який прищеплювальний пункт або центр. Їх адреси можна знайти по посилання або дізнатися за телефоном 0 800 60 20 19.

Для того, щоб вакцинувати дитину від коронавірусу необхідно мати з собою:

для дітей 12-13 років - свідоцтво про народження;

для дітей 14-17 років - паспорт та ідентифікаційний код, щоб дані про щеплення були внесені в електронну систему охорони здоров'я.

Важливо! Дітям віком від 12 до 13 років Для вакцинації необхідна згода одного з батьків або опікуна.