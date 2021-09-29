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МОЗ утилізує 34 тисячі доз вакцини Pfizer

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Середа 29 вересня 2021 21:11
МОЗ утилізує 34 тисячі доз вакцини Pfizer Фото: міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук, Уляна Безпалько

Міністерство охорони здоров'я України відправить на утилізацію партію вакцин від Pfizer в обсязі 34 тисяч доз. Її не запускали в використання через те, що в МОЗ підозрювали порушення умов зберігання.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив на зустрічі з журналістами, передає РБК-Україна.

"Раніше була інформація, що при транспортуванні вакцини Pfizer був порушений холодовий режим. Ми цю вакцину забрали і почали розслідування. Вона зберігається на складі. У нас не було чітких доказів, що температурний режим дійсно був порушений", - заявив міністр.

За його словами, зараз йде судовий процес між постачальником і логістом.

При цьому Ляшко додав, що вакцину AstraZeneca в розмірі 1,7 тисячі доз, у яких також закінчується термін зберігання в жовтні, використають до кінця вересня.

Ляшко уточнив, що в цілому проблем із залишками невикористаних вакцин немає і нікому передавати або перепродувати їх не збираються.

Нагадаємо, раніше Ляшко заявляв, що Україна може поділитися дозами, у яких закінчується термін придатності, з іншими країнами.

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