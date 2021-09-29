МОЗ утилізує 34 тисячі доз вакцини Pfizer

Міністерство охорони здоров'я України відправить на утилізацію партію вакцин від Pfizer в обсязі 34 тисяч доз. Її не запускали в використання через те, що в МОЗ підозрювали порушення умов зберігання.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив на зустрічі з журналістами, передає РБК-Україна .

"Раніше була інформація, що при транспортуванні вакцини Pfizer був порушений холодовий режим. Ми цю вакцину забрали і почали розслідування. Вона зберігається на складі. У нас не було чітких доказів, що температурний режим дійсно був порушений", - заявив міністр.

За його словами, зараз йде судовий процес між постачальником і логістом.

При цьому Ляшко додав, що вакцину AstraZeneca в розмірі 1,7 тисячі доз, у яких також закінчується термін зберігання в жовтні, використають до кінця вересня.

Ляшко уточнив, що в цілому проблем із залишками невикористаних вакцин немає і нікому передавати або перепродувати їх не збираються.