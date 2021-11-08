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МОЗ затвердив форму довідки про протипоказання до вакцинації

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Україна, Понеділок 08 листопада 2021 15:14
МОЗ затвердив форму довідки про протипоказання до вакцинації Фото: МОЗ затвердив довідку № 028-1/о (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Українці, яким протипоказана вакцинація від коронавірусу, зможуть отримати від сімейного лікаря довідку. Міністерство охорони здоров'я затвердило відповідну форму № 028-1/о.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Така довідка, перш за все, знадобиться українцям, яких зобов'язали вакцинуватися від коронавірусу за місцем роботи, наприклад працівники закладів освіти, однак вони мають протипоказання до щеплення. Ця довідка буде підставою для того, щоб працівника не відсторонили без наявності щеплення.

Форма № 028-1/о буде заповнюватися на підставі медичних записів про стан здоров'я пацієнта. Міністерство також надало інструкцію, як заповнювати цю довідку.

Інструкція:

Як зазначили у МОЗ, довідка про тимчасові протипоказання до вакцинації має обов’язково містити термін дії цих протипоказань. Постійні протипоказання можуть бути лише до щеплення конкретною вакциною від COVID-19, якщо була алергічна реакція на першу дозу чи один з компонентів препарату.

Вигляд довідки № 028-1/о:

Нагадаємо, напередодні МОЗ оприлюднив список протипоказань до вакцинації від коронавірусу.

Додамо, невакцинованих українців відсьогодні почали відстороняти від роботи. РБК-Україна публікувало перелік професій, які підлягають обов'язковій вакцинації.

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