МОЗ про запаси кисню: хворі споживають майже стільки, скільки встигають виробляти

Як наголошують в міністерстві, обсяги споживання кисню COVID-пацієнтами продовжує рости.

"Якщо 11 жовтня добова кількість спожитого рідкого кисню становила 279 тонн, то вже 7 листопада - 378 тонн за добу. Різниця - майже 100 тонн. До прикладу, загальне виробництво профільними підприємствами кисню складає близько 400 тонн за добу", - зазначили в МОЗ.

За даними міністерства, добове споживання балонів з киснем в лікарнях зросло майже вдвічі. Наприклад, 19 жовтня по всій Україні було спожито 6 841 балон, а вже 7 листопада таких балонів було 11 594. Одного балону вистачає на 15-30 хвилин.

"Водночас міністерству вдалось перекрити критичну потребу у кисні, яка сталась через регламентні роботи у двох найбільших виробників. Наразі кожен медичний заклад забезпечений киснем", - запевнили в МОЗ.