У МОЗ не виключають введення привілеїв для COVID-вакцинованих під час локдауну

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що Міністерство охорони здоров'я України розглядає можливість привілеїв для людей, які вакцинувалися від COVID. Однак їх введення буде вирішуватися відповідною постановою Кабінету Міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Апостроф" .

"Дійсно, ми розглядаємо в майбутньому таку можливість. Йдеться про використання "внутрішнього" ковідного сертифіката. Це електронний документ, який ви зможете згенерувати в додатку "Дія", який підтверджує факт щеплення від COVID-19", - заявив Кузін.

За його словами, під час карантину люди, які отримали щеплення, зможуть відвідувати різні заклади.

"Серед різних опцій, в тому числі розглядається можливість дозволити працювати підприємствам з вакцинованими співробітниками, які будуть відвідувати щеплені від COVID-19 клієнти. І це допоможе нам зменшити навантаження на економіку, не піддаючи ризику громадян", - підкреслив головний санлікар.