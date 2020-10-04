У МОЗ назвали число учнів на самоізоляції

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, скільки учнів і вчителів в Україні перебувають на самоізоляції. Класи йдуть на самоізоляцію, якщо у кого-небудь з учнів або вчителя підтвердили коронавірус.

Про це Степанов розповів на брифінгу 4 жовтня.

"У нас на сьогоднішній день 1257 учнів хворіють (на коронавірус, - ред.) і 2158 вчителів. Крім того, на самоізоляції перебувають понад 83 тисяч учнів, тобто це класи, в яких є підтверджений випадок COVID-19. Звичайно, на самоізоляції діти 14 днів, а потім повертаються", - зазначив глава МОЗ.

Він додав, якщо на самоізоляції перебувають понад 50% всіх класів школи, то навчальний заклад переходить на дистанційну форму навчання.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили 4140 нових випадків коронавірусної хвороби, а за день до цього зафіксували черговий антирекорд за кількістю нових заражень.

Як писало РБК-Украина, раніше глава МОЗ заявив, що заповнено вже понад 50% ліжко-місць по всій країні.

Крім цього, у МОЗ констатують швидке зростання кількості середніх і важких хворих на коронавірус.