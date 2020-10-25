У МОЗ назвали кількість жертв коронавірусу серед медиків

В Україні з початку пандемії коронавірусної хвороби померли 140 медичних працівників. На початку квітня кількість хворих медиків становила до 20% від загальної кількості інфікованих.

Про це розповів головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає "UA: Суспільне".

Він зазначив, що українська система охорони здоров'я може витримати зростання захворюваності COVID-19, при якому щодоби будуть фіксувати 15-17 тис. нових випадків хвороби.

"Але ми не хочемо, щоб це відбувалося, оскільки це значне навантаження на лікарів. Лікарі емоційно виснажені, фізично виснажені. Вони працюють цілодобово у важкому режимі, виходять і постійно бачать порушення протиепідемічних норм: люди не надягають маски, не дотримують дистанцію, я вже не кажу про миття рук. І це емоційно впливає. Тут вони рятують життя, а тут хтось не слухає", - додав Ляшко.

Заступник міністра розповів, що зараз після смерті медпрацівника, у якого підтверджено COVID-19, проводиться розслідування, після якого приймають рішення про виплату компенсацій родичам.

"Ми з Мінсоцполітики обговорили, як спростити процедуру проведення таких розслідувань для працівників, які надають допомогу в лікарнях пацієнтам з СOVID-19. Якщо людина працює в лікарні, отримує 300% надбавки, заразилася, стався летальний випадок, то додаткових розслідувань не потрібно, оскільки документально все і так зафіксовано, що вона працює з хворими на коронавірус", - додав він.

Нагадаємо, на початку вересня МОЗ заявив, що в Україні медичні працівники становлять 10% від усіх хворих COVID-19. Коронавірусом на той момент захворіли 11 тисяч 754 медичних працівників.

Як повідомляло РБК-Україна, глава Міністерства охорони здоров'я також розповів про стан забезпеченості медиків засобами індивідуального захисту. За його словами, медики забезпечені на 3 місяці вперед.