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У МОЗ назвали побічні реакції після COVID-щеплення: коли слід звернутися до лікаря

Автор: РБК-Україна

Пілся проведення вакцинації від коронавірусу необхідно звернути увагу на побічні реакції. У Міністерстві охорони здоров'я нагадали, коли слід негайно звернутися до лікаря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Реакція організму на вакцину - це нормально, оскільки в цей момент ваш організм вибудовує захист від вірусу.

Ось перелік можливих реакцій:

  • почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції,
  • лихоманка чи озноб,
  • головний біль, біль у м'язах чи суглобах, біль у животі,
  • збільшені лімфатичні вузли,
  • нудота,
  • втомлюваність,
  • безсоння,
  • запаморочення.

"Зазвичай такі реакції минають за кілька днів, однак вам слід стежити за тим, як реагує ваш організм на щеплення, і в разі потреби консультуватися з сімейним лікарем. Не збивайте невисоку температуру і в жодному разі не намагайтесь самостійно "лікуватись" антибіотиками", - пояснюють в МОЗ.

Інший ризик при щепленні – алергічні реакції. Такі випадки дуже рідкісні і зазвичай виникають в перші секунди чи хвилини після вакцинації. Саме тому медики просять зачекати 15-30 хвилин, щоб у разі потреби вам надали термінову допомогу.

Слід негайно повідомити сімейного лікаря, або звернутися до медичного закладу, якщо у вас після щеплення виникли такі симптоми:

  • судоми,
  • втрата свідомості,
  • блювання,
  • висип на тілі,
  • сильний біль,
  • температура понад 38 градусів,
  • сплутаність мови.

"Ці симптоми можуть бути ознаками іншого захворювання, яке збіглося в часі з вакцинацією і потребує своєчасного лікування", - зазначають у МОЗ.

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