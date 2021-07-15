У МОЗ назвали побічні реакції після COVID-щеплення: коли слід звернутися до лікаря

Пілся проведення вакцинації від коронавірусу необхідно звернути увагу на побічні реакції. У Міністерстві охорони здоров'я нагадали, коли слід негайно звернутися до лікаря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
Реакція організму на вакцину - це нормально, оскільки в цей момент ваш організм вибудовує захист від вірусу.
Ось перелік можливих реакцій:
"Зазвичай такі реакції минають за кілька днів, однак вам слід стежити за тим, як реагує ваш організм на щеплення, і в разі потреби консультуватися з сімейним лікарем. Не збивайте невисоку температуру і в жодному разі не намагайтесь самостійно "лікуватись" антибіотиками", - пояснюють в МОЗ.
Інший ризик при щепленні – алергічні реакції. Такі випадки дуже рідкісні і зазвичай виникають в перші секунди чи хвилини після вакцинації. Саме тому медики просять зачекати 15-30 хвилин, щоб у разі потреби вам надали термінову допомогу.
Слід негайно повідомити сімейного лікаря, або звернутися до медичного закладу, якщо у вас після щеплення виникли такі симптоми:
"Ці симптоми можуть бути ознаками іншого захворювання, яке збіглося в часі з вакцинацією і потребує своєчасного лікування", - зазначають у МОЗ.