У МОЗ назвали побічні реакції після COVID-щеплення: коли слід звернутися до лікаря

Реакція організму на вакцину - це нормально, оскільки в цей момент ваш організм вибудовує захист від вірусу.

Ось перелік можливих реакцій:

почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції,

лихоманка чи озноб,

головний біль, біль у м'язах чи суглобах, біль у животі,

збільшені лімфатичні вузли,

нудота,

втомлюваність,

безсоння,

запаморочення.

"Зазвичай такі реакції минають за кілька днів, однак вам слід стежити за тим, як реагує ваш організм на щеплення, і в разі потреби консультуватися з сімейним лікарем. Не збивайте невисоку температуру і в жодному разі не намагайтесь самостійно "лікуватись" антибіотиками", - пояснюють в МОЗ.

Інший ризик при щепленні – алергічні реакції. Такі випадки дуже рідкісні і зазвичай виникають в перші секунди чи хвилини після вакцинації. Саме тому медики просять зачекати 15-30 хвилин, щоб у разі потреби вам надали термінову допомогу.

Слід негайно повідомити сімейного лікаря, або звернутися до медичного закладу, якщо у вас після щеплення виникли такі симптоми:

судоми,

втрата свідомості,

блювання,

висип на тілі,

сильний біль,

температура понад 38 градусів,

сплутаність мови.

"Ці симптоми можуть бути ознаками іншого захворювання, яке збіглося в часі з вакцинацією і потребує своєчасного лікування", - зазначають у МОЗ.