У МОЗ назвали смертність від штаму "Омікрон"

За останній тиждень з’явилися нові аналітичні матеріали, які стосуються штаму "Омікрон". У МОЗ назвали смертність від цього штаму.

"Новий звіт від CDC показує, що "Омікрон"-хвиля в середньому спричиняє 9 смертей на 1000 випадків захворювань, тоді як під час "Дельта"-хвилі помирало в середньому 13 людей із 1000 інфікованих", - заявив міністр.

Він також підкреслив, що завдяки більш потужній системі тестування (понад 100 тисяч ПЛР-тестувань та понад 80 тисяч антигенів за добу) в Україні здатні виявляти більше випадків інфікування, тим самим витримуючи середньоєвропейський рівень тестувань.

"Зазначу, що завдяки вакцинації при 40 тисяч випадків на добу ми маємо не більше 4 тисяч госпіталізованих. Тобто лише кожен десятий виявлений випадок госпіталізується. Під час осінньої хвилі ми госпіталізували кожного четвертого", - додав очільник МОЗ.