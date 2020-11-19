ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У МОЗ назвали терміни підписання угоди з COVAX

Новость на русском → Київ, Четвер 19 листопада 2020 18:04
У МОЗ назвали терміни підписання угоди з COVAX Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Україна готується до підписання угоди з глобальним механізмом COVAX щодо постачання вакцини від COVID-19. Україна до кінця року підпише дві угоди з COVAX.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров' України.

На сьогоднішній закритій онлайн-конференції домовилися про подальший план дій щодо поставок майбутньої вакцини в Україну. Перша угода - про технічну потребу від України - буде підписана до 27 листопада.

"Наступний крок - підписання умов співпраці до 7 грудня", - додали в МОЗ.

Нагадаємо, 18 листопада глобальний механізм COVAX підтвердив виділення вакцини від коронавірусу Україні, як тільки її зареєструють. Україна безкоштовно отримає кількість доз вакцини для 4 млн населення.

Крім того, у МОЗ розповіли, скільки коштуватиме одна доза вакцини в рамках механізму COVAX, яку Україна зможе закупити додатково. У МОЗ додали, що процес вакцинації складатиметься з введення двох доз.

Зазначимо, станом на сьогодні, за даними ВООЗ, у світі жодна вакцина від COVID-19 не пройшла остаточної реєстрації. Однак на фінальній стадії розробки знаходяться чотири вакцини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Мінстерство охорони здоров'я України Вакцина Коронавірус
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Карантин і зонування
Карантин і зонування
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19