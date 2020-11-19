У МОЗ назвали терміни підписання угоди з COVAX
Україна готується до підписання угоди з глобальним механізмом COVAX щодо постачання вакцини від COVID-19. Україна до кінця року підпише дві угоди з COVAX.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров' України.
На сьогоднішній закритій онлайн-конференції домовилися про подальший план дій щодо поставок майбутньої вакцини в Україну. Перша угода - про технічну потребу від України - буде підписана до 27 листопада.
"Наступний крок - підписання умов співпраці до 7 грудня", - додали в МОЗ.
Нагадаємо, 18 листопада глобальний механізм COVAX підтвердив виділення вакцини від коронавірусу Україні, як тільки її зареєструють. Україна безкоштовно отримає кількість доз вакцини для 4 млн населення.
Крім того, у МОЗ розповіли, скільки коштуватиме одна доза вакцини в рамках механізму COVAX, яку Україна зможе закупити додатково. У МОЗ додали, що процес вакцинації складатиметься з введення двох доз.
Зазначимо, станом на сьогодні, за даними ВООЗ, у світі жодна вакцина від COVID-19 не пройшла остаточної реєстрації. Однак на фінальній стадії розробки знаходяться чотири вакцини.