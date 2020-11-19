У МОЗ назвали терміни підписання угоди з COVAX

Україна готується до підписання угоди з глобальним механізмом COVAX щодо постачання вакцини від COVID-19. Україна до кінця року підпише дві угоди з COVAX.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров' України.

На сьогоднішній закритій онлайн-конференції домовилися про подальший план дій щодо поставок майбутньої вакцини в Україну. Перша угода - про технічну потребу від України - буде підписана до 27 листопада.

"Наступний крок - підписання умов співпраці до 7 грудня", - додали в МОЗ.

Нагадаємо, 18 листопада глобальний механізм COVAX підтвердив виділення вакцини від коронавірусу Україні, як тільки її зареєструють. Україна безкоштовно отримає кількість доз вакцини для 4 млн населення.

Крім того, у МОЗ розповіли, скільки коштуватиме одна доза вакцини в рамках механізму COVAX, яку Україна зможе закупити додатково. У МОЗ додали, що процес вакцинації складатиметься з введення двох доз.

Зазначимо, станом на сьогодні, за даними ВООЗ, у світі жодна вакцина від COVID-19 не пройшла остаточної реєстрації. Однак на фінальній стадії розробки знаходяться чотири вакцини.