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В МОЗ назвали умови виписки з лікарні пацієнтів з COVID

Новость на русском → Україна, Четвер 29 квітня 2021 13:23
В МОЗ назвали умови виписки з лікарні пацієнтів з COVID Фото: в МОЗ назвали умови виписки з лікарні хворих на коронавірус (УНІАН)
Автор: Андрій Василюк

У МОЗі розповіли про нові правила виписки хворих на коронавірус пацієнтів з лікарні. Відповідні зміни внесли в стандарти лікування хворих на COVID-19.

Про це на брифінгу повідомила перша заступниця міністра охорони здоров’я України Ірина Садов'як.

Вона зазначила, що, згідно з наказом про внесення змін до стандартів лікування, рішення про виписку приймає особистий лікар "на підставі зменшення клінічних ознак захворювання зі стійкою тенденцією до нормалізації лабораторних показників".

Заступниця міністра пояснила, що відсутність клініко-лабораторних ознак активного інфекційного процесу визначається методом ПЛР. Якщо активний інфекційний процес відсутній, хворий може бути виписаний додому на самоізоляцію та для продовження лікування лікарем первинної медичної допомоги.

Пацієнт, який потребує кисневої підтримки може бути виписаний на амбулаторне лікування за виконання двох вимог одночасно. Рівень насичення крові киснем (SpO2) має бути більше або дорівнювати 94% при диханні пацієнтом киснем, низький потік повинен бути 3-5 літрів на хвилину, а також наявним має бути кисневий концентратор, який забезпечує потік до 8 літрів. Також пацієнту сімейний лікар має пояснити правила використання та обслуговування концентратора.

"Тобто якщо пацієнт вже не потребує при певних показниках такої стаціонарної допомоги, але потребує кисневої підтримки, він може бути виписаний додому під спостереження сімейного лікаря і за наявності в лікарській амбулаторії концентратора, який забезпечить йому певну кисневу підтримку в домашніх умовах", - пояснила Садов'як.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 11 627 нових заражень коронавірусом. Найбільше нових випадків - у Харківській області, Києві та Донецькій області.

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