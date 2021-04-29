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Ріст випадків: в Україні 11 627 нових заражень коронавірусом

Новость на русском → Київ, Четвер 29 квітня 2021 08:05
Ріст випадків: в Україні 11 627 нових заражень коронавірусом Фото: COVID-статистика в Україні погіршується (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу виявили 11 627 нових заражень коронавірусом. Найбільше нових випадків у Харківській області, Києві та Донецькій області.

Про це свідчать дані карти РНБО.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили в Харківській області (+1203), Києві (+940), Донецькій області (+809), Львівській області (+667).

Крім того, за вчора померли від коронавірусу 387 людей, а одужали 18 442 пацієнти.

За весь час пандемії в Україні виявили 2 059 465 заражень COVID-19, 43 778 смертей, а також 1 635 333 одужання.

Також цю інформацію підтвердив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Крім того, за минулу добу госпіталізували 3096 осіб.

За вчора зробили 93 463 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 41 499, методом ІФА - 16 569, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 35 395).

Нагадаємо, Київ виходить з "червоної" зони карантину. Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань ТЕБ та НС.

Крім того, місцева влада Києва повідомила, що місто з 1 травня послаблює карантин і скасовує спецперепустки для проїзду в транспорті.

Зазначимо, прем'єр Денис Шмигаль анонсував скорочення "червоної" зони карантину.

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