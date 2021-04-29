Ріст випадків: в Україні 11 627 нових заражень коронавірусом
В Україні за минулу добу виявили 11 627 нових заражень коронавірусом. Найбільше нових випадків у Харківській області, Києві та Донецькій області.
Про це свідчать дані карти РНБО.
Найбільше нових випадків COVID-19 виявили в Харківській області (+1203), Києві (+940), Донецькій області (+809), Львівській області (+667).
Крім того, за вчора померли від коронавірусу 387 людей, а одужали 18 442 пацієнти.
За весь час пандемії в Україні виявили 2 059 465 заражень COVID-19, 43 778 смертей, а також 1 635 333 одужання.
Також цю інформацію підтвердив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Крім того, за минулу добу госпіталізували 3096 осіб.
За вчора зробили 93 463 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 41 499, методом ІФА - 16 569, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 35 395).
Нагадаємо, Київ виходить з "червоної" зони карантину. Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань ТЕБ та НС.
Крім того, місцева влада Києва повідомила, що місто з 1 травня послаблює карантин і скасовує спецперепустки для проїзду в транспорті.
Зазначимо, прем'єр Денис Шмигаль анонсував скорочення "червоної" зони карантину.