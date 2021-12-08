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У МОЗ пояснили зменшення терміну дії "жовтого" COVID-сертифікату

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Київ, Середа 08 грудня 2021 11:13
У МОЗ пояснили зменшення терміну дії "жовтого" COVID-сертифікату Фото: головний санлікар Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні термін дії "жовтого" сертифіката зменшили до 30 днів, раніше він був чинним 120 днів. У МОЗ пояснили, чому так зробили.

Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє РБК-Україна, посилаючись його слова в ефірі "Сніданку з 1+1".

За його словами, так зробили, щоб заохотити українців зробити друге щеплення. Кузін зазначив, що повноцінний імунітет формується лише після двох щепленнь. Втім, чимало українців не поспішають робити другу дозу.

"Скорочення терміну дії "жовтого" сертифікату покликаний заохотити людей зробити друге щеплення для повноцінного захисту", - сказав Кузін.

Нагадаємо, в Україні з 6 грудня почали діяти нові правила адаптивного карантину.

Зазначимо, повністю вакцинувалися від коронавірусу вже понад 12 млн українців.

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