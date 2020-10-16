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У МОЗ спростували чутки про отримання медиками доплат за похвилинною тарифікацією

Новость на русском → Київ, П'ятниця 16 жовтня 2020 01:24
У МОЗ спростували чутки про отримання медиками доплат за похвилинною тарифікацією Фото: медики (УНІАН)
Автор: Артур Родивилов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що лікарі, які безпосередньо лікують хворих коронавірусом, отримують доплати до 300%, не за похвилинною тарифікацією. Механізм виплати цих коштів виходить з кількості медиків, які працюють з пацієнтом.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він зазначив, що підтвердження інформації про похвилинну тарифікацію немає, але, якщо йому нададуть докази конкретної лікарні, він буде розбиратися з цим:

"Те, що стосується виплат 300%, в жодному нормативному акті, в жодній постанові, в жодному договорі такої опції немає. Якщо таке відбувається в якійсь конкретній лікарні, ми розбираємося з такою конкретною лікарнею. Я ще раз можу підтвердити, у нас такого немає", - заявив Степанов.

Він додав, що дійсно буває ситуації, коли деякі лікарні починають тримати кошти на рахунках, не сплачуючи до кінця доплати медикам.

"Ми в кожному конкретному випадку розбираємося", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, Нацслужба здоров'я станом на зараз перерахувала закладам понад 1,3 млрд гривень на виплату підвищених зарплат медикам у вересні та в жовтні.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів ініціює звільнення в регіонах у зв'язку з затримкою з доплатами медикам.

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