RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У МОЗ очікують новий спалах COVID після Пасхи

Автор: Юлія Струк

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що МОЗ очікує новий спалах захворюваності на COVID-19 після Пасхи. Це має відбутися за 3-4 тижні після свята.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ми очікуємо після Великодня, за 3-4 тижні зростання кількості хворих. Черга свят, які починаються з 1 травня і тривають до 10 травня, супроводжуються мобільністю населення. Усе це буде додавати до кількості захворілих", - сказав міністр.

Як писало РБК-Україна, на початку квітня Степанов допускав, що напружена ситуація з коронавірусом в країні буде спостерігатися до 15 квітня, а після рівень захворюваності може стабілізуватися.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні спостерігається спад захворюваності - виявили 6506 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Дніпропетровській, Харківській, Львівській областях.

У Центрі громадського здоров'я України повідомили, що станом на березень 2021 року в країні підтверджено понад 1,2 тисячі випадків повторного зараження коронавірусом. В середньому інтервал між першим і другим інфікуванням становить 3-5 місяців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Максим СтепановзаболеваемостьКоронавірус
Читайте також
Сьогодні-завтра щеплення вакциною Pfizer почнуть робити по всій країні, - Ляшко
В Україні зафіксовано понад 1,2 тисячі випадків повторного зараження коронавірусом
Прогноз погоди