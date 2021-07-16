У МОЗ планують почати вакцинувати від коронавірусу в аптеках

В Україні планують запустити вакцинацію від коронавірусу в аптеках. Дане питання ще перебуває на розгляді.

Про це повідомиляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора Центру громадського здоров’я МОЗ Романа Родини телеканалу "Дом" .

За його словами, остаточного рішення поки немає, опрацьовуються нормативні моменти.

"Зараз ми опрацьовуємо питання вакцинації в аптеках... Тим більше, у нас буде сезон грипу, і вакцинація від грипу також буде актуальна восени", - пояснив він.

Загалом в Україні працюють близько 1200-1300 пунктів вакцинації. Також працюють близько 600 мобільних бригад і близько 200 центрів масової вакцинації.