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У МОЗ планують почати вакцинувати від коронавірусу в аптеках

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П'ятниця 16 липня 2021 09:44
У МОЗ планують почати вакцинувати від коронавірусу в аптеках Фото: в Україні можуть почати вакцинувати в аптеках (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні планують запустити вакцинацію від коронавірусу в аптеках. Дане питання ще перебуває на розгляді.

Про це повідомиляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора Центру громадського здоров’я МОЗ Романа Родини телеканалу "Дом".

За його словами, остаточного рішення поки немає, опрацьовуються нормативні моменти.

"Зараз ми опрацьовуємо питання вакцинації в аптеках... Тим більше, у нас буде сезон грипу, і вакцинація від грипу також буде актуальна восени", - пояснив він.

Загалом в Україні працюють близько 1200-1300 пунктів вакцинації. Також працюють близько 600 мобільних бригад і близько 200 центрів масової вакцинації.

Нагадаємо, в Україні зафіксований новий рекорд щеплених за добу. Протягом 15 липня від коронавірусу були вакциновані 117 376 людей.

Раніше у МОЗ розповіли, чи буде в Україні обов'язкова вакцинація від COVID.

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