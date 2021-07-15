У МОЗ розповіли, чи буде в Україні обов'язкова вакцинація від COVID

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що поки нема потреби у зобов’язанні українців вакцинуватися від коронавірусу. Наразі більшість дорослого населення готові щепитися добровільно.

За його словами, міністерство робить все можливе, щоб кожен, хто хоче вакцинуватися, зміг це зробити, адже "це пріоритет номер один".

"Бачу, що є попит на вакцинацію. За нашими оцінками та опитуваннями, 60% українців, дорослого населення, готові зробити щеплення добровільно і безоплатно. Навіщо когось зобов'язувати? А далі будемо бачити", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що наразі необхідно повністю забезпечити країну вакцинами і розширити кількість пунктів щеплення, а вже потім "переконувати зробити щеплення всім, хто цього потребує першочергово".

"Я як міністр охорони здоров'я зацікавлений у тому, щоби люди були здорові, а лікарні були пусті, з модернізованим та інноваційним обладнанням, щоб на випадок, коли щось трапляється, можна було надати медичну допомогу. Я докладаю всіх зусиль для того, щоб українці могли й хотіли вакцинуватися", - додав Ляшко.