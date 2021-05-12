У МОЗ прогнозують, що запровадження COVID-сертифікатів дозволить подорожі в Європу вже влітку

Запровадження COVID-сертифікатів потрібно для того, щоб забезпечити поїздки українців в Європу. Подорожі можуть стати можливими вже влітку.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер під час брифінгу.

У МОЗ відзначили, що запровадження сертифікатів не означає, що відразу відкриються кордони в Європу. Відповідне рішенння має прийняти Євросоюз.

"Запровадження COVID-сертифікатів точно спростить подорожі в майбутньому. Я думаю, це буде працювати вже влітку. Але при цьому нікого зобов'язувати робити цей сертифікат теж поки не планується. Але точно з сертифікатом зручніше буде перетинати кордон", - сказав Кучер.

Він також пояснив, як українцям видаватимуть COVID-сертифікати.

"Сертифікат, попередньо ми плануємо, що буде видаватися через додаток "Дія". Його можна буде отримати безпосередньо після щеплення. І опрацьовується варіант, якщо вам це потрібно, надання сертифікату в паперовому вигляді через Центр надання адміністративних послуг. Але рішення фінальне буде прийняте згодом", - сказав заступник глави МОЗ.