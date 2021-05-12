У МОЗ прогнозують, що запровадження COVID-сертифікатів дозволить подорожі в Європу вже влітку

Запровадження COVID-сертифікатів потрібно для того, щоб забезпечити поїздки українців в Європу. Подорожі можуть стати можливими вже влітку.
Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер під час брифінгу.
У МОЗ відзначили, що запровадження сертифікатів не означає, що відразу відкриються кордони в Європу. Відповідне рішенння має прийняти Євросоюз.
"Запровадження COVID-сертифікатів точно спростить подорожі в майбутньому. Я думаю, це буде працювати вже влітку. Але при цьому нікого зобов'язувати робити цей сертифікат теж поки не планується. Але точно з сертифікатом зручніше буде перетинати кордон", - сказав Кучер.
Він також пояснив, як українцям видаватимуть COVID-сертифікати.
"Сертифікат, попередньо ми плануємо, що буде видаватися через додаток "Дія". Його можна буде отримати безпосередньо після щеплення. І опрацьовується варіант, якщо вам це потрібно, надання сертифікату в паперовому вигляді через Центр надання адміністративних послуг. Але рішення фінальне буде прийняте згодом", - сказав заступник глави МОЗ.
Нагадаємо, український сертифікат вакцинації планують запустити до 1 липня.
До впровадження COVID-паспортів, українці, яким зробили дві дози щеплення від коронавірусу, можуть отримати за запитом і при необхідності пред'явити при перетині кордону паперове міжнародне свідоцтво про вакцинацію.
Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен назвала терміни запуску системи сертифікатів про вакцинацію від коронавірусної інфекції. Система може запрацювати в Євросоюзі вже в червні.