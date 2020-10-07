У МОЗ розповіли, як боротимуться з чергами через тести на COVID-19

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, як відомство планує боротися з чергами на тестування на коронавірус. Зараз міністерство домовляється з приватними лабораторіями про проведення тестів коштом держбюджету.

Про це він розповів під час брифінгу.

"За минулу добу в цілому було здійснено 59 189 тестувань... Це теж рекордна кількість тестів ПЛР... Я розумію, що кількість тестувань, виходячи з сьогоднішньої кількості хворих, виходячи з динаміки, з якою поширюється коронавірусна хвороба, - недостатня", - зазначив глава МОЗ.

За словами Степанова, в Україні є регіони, в яких фіксуються затримки з тестуванням. Напружена ситуація у Донецькій, Харківській, Одеській областях, оскільки звідти тести возять в інші лабораторії, у яких є відповідні потужності. Тести з цих регіонів везуть у Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Кіровоградську області.

"На наступному засіданні уряду за нашою пропозицією буде прийнято рішення - ми залучаємо максимально приватні лабораторії для того, щоб вони на наше замовлення (робили ПЛР-тести, - ред.)... Ми провели переговори, і деякі погоджуються працювати", - зазначив міністр.

За його словами, зараз Україна вийшла на більш ніж 30 тисяч тестувань. До грудня МОЗ планує вийти на не менше 50 тисяч тестів ПЛР, які будуть робитися саме в державних установах.

"У нас є ще один метод, який ми вводимо, він тільки з'явився у світі - це так званий тест на антиген. Що таке антиген? Це сам вірус, який потрапляє в організм - і ми дуже швидко зможемо... побачити, що з людиною, а далі вже робити ПЛР-тест", - розповів він.

У роботу також планують запускати й українські тести на коронавірус.

"Все це, я думаю, у найближчі тижні суттєво збільшить кількість тестувань і зменшить ці черги", - підсумував глава МОЗ.

Нагадаємо, сьогодні в Україні зафіксували спалах коронавірусу і виявили 4753 нових зараження. Найскладніша ситуація у Києві, Харківській, Одеській областях.

Як писало РБК-Україна, в Україні станом на 7 жовтня послабити карантин як і раніше можуть лише в Кіровоградській області, а у всіх інших регіонах перевищено показник захворюваності на коронавірус.