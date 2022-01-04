Бустерна доза. Коли з'являться нові сертифікати

Для того, щоб отримати новий сертифікат про вакцинацію необхідно буде відправити запит на порталі або в додатку "дія" після отримання щеплення.

"Порядок створення сертифіката нічим не відрізняється від того, як створюються covid-сертифікати на підставі одужання або вакцинації", - йдеться в повідомленні.

Термін дії нового сертифіката складе 270 днів.

Також отримали бустерне щеплення, зможуть замовити міжнародний сертифікат про вакцинацію.

"Його можна отримати за місцем щеплення або у сімейного лікаря. Цей документ, як і COVID-сертифікат, діятиме 270 днів", - йдеться в повідомленні.