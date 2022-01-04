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Бустерна доза. Коли з'являться нові сертифікати

Автор: Валерія Поліщук

Сертифікати про вакцинацію для людей, які отримають бустерне щеплення від коронавірусу, з'являться в кінці січня. До тих пір щеплені третьою дозою зможуть використовувати "зелений" сертифікат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

Для того, щоб отримати новий сертифікат про вакцинацію необхідно буде відправити запит на порталі або в додатку "дія" після отримання щеплення.

"Порядок створення сертифіката нічим не відрізняється від того, як створюються covid-сертифікати на підставі одужання або вакцинації", - йдеться в повідомленні.

Термін дії нового сертифіката складе 270 днів.

Також отримали бустерне щеплення, зможуть замовити міжнародний сертифікат про вакцинацію.

"Його можна отримати за місцем щеплення або у сімейного лікаря. Цей документ, як і COVID-сертифікат, діятиме 270 днів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в Україні вводиться бустерна вакцинація від коронавірусу.

Крім того, в Україні відкрився онлайн запис на бустерне щеплення.

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Мінстерство охорони здоров'я Українивакцинация от коронавируса