У МОЗ розповіли, де в Україні найбільше і найменше вакцинованих

"На жаль, ми вже другий тиждень поспішно фіксуємо зниження тижневої кількості проведених щеплень", - заявив він.

При цьому Ляшко зазначив, що найнижчі показники за останні 7 днів у розрахунку на 100 тисяч населення зафіксовані в Хмельницькій, Волинській, Миколаївській, Івано-Франківській та Запорізькій областях.

При цьому міністр підкреслив, що найбільшу кількість щеплень з розрахунком на 100 тисяч населення було зроблено в Полтавській області.

"Відразу за лідером йдуть Київ, Рівненська, Луганська та Харківська області", - резюмував він.