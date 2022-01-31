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У МОЗ розповіли, де в Україні найбільше і найменше вакцинованих

Автор: Ольга Белей

В Україні вже другий тиждень поспіль фіксується зниження тижневої кількості проведених вакцинацій від COVID-19. Найнижчі показники за останні 7 днів у розрахунку на 100 тисяч населення зафіксовані у Хмельницькій, Волинській, Миколаївській, Івано-Франківській та Запорізькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка в ході брифінгу.

"На жаль, ми вже другий тиждень поспішно фіксуємо зниження тижневої кількості проведених щеплень", - заявив він.

При цьому Ляшко зазначив, що найнижчі показники за останні 7 днів у розрахунку на 100 тисяч населення зафіксовані в Хмельницькій, Волинській, Миколаївській, Івано-Франківській та Запорізькій областях.

При цьому міністр підкреслив, що найбільшу кількість щеплень з розрахунком на 100 тисяч населення було зроблено в Полтавській області.

"Відразу за лідером йдуть Київ, Рівненська, Луганська та Харківська області", - резюмував він.

Нагадаємо, штам коронавірусу "Омікрон" виявлений в 20 областях України. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Житомирській, Чернівецькій, Тернопільській областях та м.Києві.

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Омикрон