У МОЗ розповіли, коли в Україну буде перша поставка Pfizer із контракту на 20 млн доз

Поставки вакцини Pfizer американського виробництва, які законтрактовані за бюджетні кошти, очікуються до кінця травня. Повинні надійсти 500 тисяч доз вакцини.

Водночас, про точну дату Ляшко говорити відмовився. "На кінець травня ми очікуємо першу партію вакцини Pfizer із 20 млн доз, законтрактованих за бюджетні кошти. Мова йде про 500 тисяч (доз, - ред.)", - сказав головний санлікар. Крім того, він повідомив, що COVAX обіцяє Україні додаткові 700 тисяч доз AstraZeneca до кінця травня.